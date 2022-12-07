Ребенок погиб в утробе матери в роддоме Новосибирска: расследовать трагедию взялся СК

Напомним, эта трагедия случилась ещё в июне этого года в роддоме №6. Женщина жаловалась врачам на плохое самочувствие, ей проводили анализы – всё было в норме. Потом её отправили на допплерографию, и пока она сидела в очереди, у плода снижалась чистота сердцебиения. Ребенка спасти не удалось.