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Ребенок погиб в утробе матери в роддоме Новосибирска: расследовать трагедию взялся СК

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
После гибели плода у пациентки в Новосибирске СУ СКР возбудил дело

СК возбудил дело после гибели плода в утробе матери в Новосибирске

После внутриутробной гибели плода у пациентки роддома №6 в Новосибирске СУ СКР региона возбудил дело. Сейчас обстоятельства и причины смерти малыша устанавливают эксперты.

Дело заведено по признакам ненадлежащего оказания медицинских услуг. Понесет ли кто-нибудь из сотрудников родильного дома уголовную ответственность по факту произошедшего, станет известно по результатам экспертиз.

Напомним, эта трагедия случилась ещё в июне этого года в роддоме №6. Женщина жаловалась врачам на плохое самочувствие, ей проводили анализы – всё было в норме. Потом её отправили на допплерографию, и пока она сидела в очереди, у плода снижалась чистота сердцебиения. Ребенка спасти не удалось.

Женщина обвинила в соцсетях в смерти своего первенца врачей. Эту историю она донесла до СМИ, а потом и до правоохранителей, которые начали проверку.

«С умирающим в животе ребёнком отсидела очередь», - снова трагедия в роддоме №6
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Роддом#Погиб#Алина Шефер
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