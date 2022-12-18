Водитель сбежал после ДТП с трамваем – его разыскивают в Новосибирске

Инцидент произошел 17 декабря в 22:00 на улице Дуси Ковальчук. Напротив дома №378а машина марки Нyundai выехала на трамвайные пути, тем самым нарушая ПДД. После этого автомобиль столкнулся с трамваем, который стоял на остановке.
Дожидаться сотрудников ГИБДД водитель легкового автомобиля не стал и сбежал с места происшествия. В аварии пострадал пассажир Нyundai. Мужчину отвезли в больницу. Характер травм уточняется.
В общественном транспорте пострадавших не было. В настоящий момент полиция устанавливает личность водителя, а также его местонахождение.