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Водитель сбежал после ДТП с трамваем – его разыскивают в Новосибирске

Сегодня, 04:16
Фото: ВК/АСТ-54
Местонахождение водителя неизвестно

В Новосибирске водитель автомобиля Нyundai сбежал после ДТП с трамваем

В Заельцовском районе автомобилист сбежал с места аварии после столкновения с трамваем, подробности раскрыли в ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 17 декабря в 22:00 на улице Дуси Ковальчук. Напротив дома №378а машина марки Нyundai выехала на трамвайные пути, тем самым нарушая ПДД. После этого автомобиль столкнулся с трамваем, который стоял на остановке.

Дожидаться сотрудников ГИБДД водитель легкового автомобиля не стал и сбежал с места происшествия. В аварии пострадал пассажир Нyundai. Мужчину отвезли в больницу. Характер травм уточняется.

В общественном транспорте пострадавших не было. В настоящий момент полиция устанавливает личность водителя, а также его местонахождение.

В Новосибирске белый лимузин врезался в троллейбус
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Напомним, что в этот же день лимузин врезался в троллейбус. Водитель не мог выбраться из машины. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Происшествия
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