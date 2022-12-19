Мужчина замерз насмерть в лесу под Новосибирском

Как пишет издание «Свидетель», мужчина замерз насмерть в лесном массиве недалеко от турбазы «Метелица». Его нашли прохожие.
О пропаже сибиряка заявила в полицию его мама ещё 15 декабря. Она знала, что сын ушел в лес, но в какое именно направление ей было неизвестно.
Тело жителя Новосибирской области забрали из леса спасатели. Его уже передали правоохранителям.
Напомним, сейчас в Новосибирске разыскивают 57-летнюю женщину, у которой во рту нет зубов. Она ушла из дома утром 10 декабря и до сих пор не выходила на связь с родными.