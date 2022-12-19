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Мужчина замерз насмерть в лесу под Новосибирском

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
Новосибирцы нашли тело 38-летнего мужчины в бердском лесу
Новосибирцы нашли тело 38-летнего мужчины в бердском лесу. Он пропал без вести 15 декабря.

Как пишет издание «Свидетель», мужчина замерз насмерть в лесном массиве недалеко от турбазы «Метелица». Его нашли прохожие.

О пропаже сибиряка заявила в полицию его мама ещё 15 декабря. Она знала, что сын ушел в лес, но в какое именно направление ей было неизвестно.

Тело жителя Новосибирской области забрали из леса спасатели. Его уже передали правоохранителям.

Напомним, сейчас в Новосибирске разыскивают 57-летнюю женщину, у которой во рту нет зубов. Она ушла из дома утром 10 декабря и до сих пор не выходила на связь с родными.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мороз#Погиб
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