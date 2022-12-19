В Новосибирске ищут без вести пропавшую беззубую прихожанку

Волонтеры начали поиски 57-летней женщины в Новосибирске, у которой нет зубов. Ориентировка на неё появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Сибирячка пропала при загадочных обстоятельствах 10 декабря. Но родные попросили помощи у волонтеров только вчера. «Родственники заметили ее пропажу утром в позапрошлую субботу. Она оставила дома вставную челюсть. Ранее женщина не пропадала, часто посещала храмы», - рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских. Пропавшая проживает в Железнодорожном районе города. Вероятно, она одета сейчас в серую куртку с капюшоном и черные сапоги. У неё нет зубов. Рост – 155, худая, крашенная блондинка с голубыми глазами.