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В Новосибирске ищут без вести пропавшую беззубую прихожанку

Сегодня, 09:05
Фото: Лиза Алерт/ВК
Волонтеры начали поиски женщины, у которой нет зубов в Новосибирске
Волонтеры начали поиски 57-летней женщины в Новосибирске, у которой нет зубов. Ориентировка на неё появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Сибирячка пропала при загадочных обстоятельствах 10 декабря. Но родные попросили помощи у волонтеров только вчера.

«Родственники заметили ее пропажу утром в позапрошлую субботу. Она оставила дома вставную челюсть. Ранее женщина не пропадала, часто посещала храмы», - рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

Пропавшая проживает в Железнодорожном районе города. Вероятно, она одета сейчас в серую куртку с капюшоном и черные сапоги.

У неё нет зубов. Рост – 155, худая, крашенная блондинка с голубыми глазами.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропажа#Лиза Алерт#Алина Шефер
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