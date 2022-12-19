Новосибирский арбитражный суд расторг соглашение на реконструкцию школы

Соглашение предполагало, что в Октябрьском районе Новосибирска до 2018 года должна быть сделана реконструкция муниципального здания. Подразумевалось, что после строительных работ здесь можно будет оказывать учебно-образовательные услуги детям дошкольного возраста.
« .. не менее 100 воспитанникам, школьникам в количестве 250 учащихся, с охватом учащихся комплекса школа-сад более 600 человек по программам дополнительного образования», — говорится в сообщении телеграм-канала Прокуратуры Новосибирской области.
Суд установил, что на момент рассмотрения спора концессионер не получил разрешения на строительство, реконструкцию не провел, а учебно-воспитательная деятельность осуществлялась в нарушение условий соглашения.
Ранее центральный районный суд Новосибирска получил дело бывшего зампрокурора города, обвиняемого в получении взятки.