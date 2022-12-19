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Новосибирский арбитражный суд расторг соглашение на реконструкцию школы

Сегодня, 16:18
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Арбитражный суд

Соглашение о строительстве школы-детсада было расторгнуто в Новосибирске

Арбитражный суд поддержал позицию прокурора и разрешил спор о расторжении концессионного соглашения на реконструкцию школы.

Соглашение предполагало, что в Октябрьском районе Новосибирска до 2018 года должна быть сделана реконструкция муниципального здания. Подразумевалось, что после строительных работ здесь можно будет оказывать учебно-образовательные услуги детям дошкольного возраста.

« .. не менее 100 воспитанникам, школьникам в количестве 250 учащихся, с охватом учащихся комплекса школа-сад более 600 человек по программам дополнительного образования», — говорится в сообщении телеграм-канала Прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что на момент рассмотрения спора концессионер не получил разрешения на строительство, реконструкцию не провел, а учебно-воспитательная деятельность осуществлялась в нарушение условий соглашения.

Ранее центральный районный суд Новосибирска получил дело бывшего зампрокурора города, обвиняемого в получении взятки. 

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Детсад#Суд
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