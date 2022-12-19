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Шесть автобусов с мобилизованными покинули Новосибирск

Сегодня, 14:15
Фото: Телеграм-канал "Сибирьмедиа"

Несколько автобусов с мобилизованными покинули НВВКУ под рокот салюта

Телеграм-канал «Сибирьмедиа» опубликовал запись, на которой несколько автобусов, заполненных людьми, ночью покидают Новосибирск.

В записи к видео телеграм-канал уточнил, что автобусы едут из новосибирского пункта подготовки мобилизованных. Встречают процессию у ворот НВВКУ родные и близкие бойцов.  

Мобилизованные выехали под салют. Столпившиеся у дороги машины сигналили, провожая мужчин.  

Несмотря на заледеневшие окна автобусов, на видео заметно, что некоторые военные машут людям, собравшимся на проводы в столь поздний час.  

На кадрах также видно, что автобусы конвоируются полицейским автомобилем. 

«Давай, родной!», — выкрикнул один из провожавших вслед уходящей автобусной процессии. 

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#Новосибирск#Мобилизованные#Отправка#НВВКУ#Общество#Политика
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