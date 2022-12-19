Шесть автобусов с мобилизованными покинули Новосибирск

В записи к видео телеграм-канал уточнил, что автобусы едут из новосибирского пункта подготовки мобилизованных. Встречают процессию у ворот НВВКУ родные и близкие бойцов.
Мобилизованные выехали под салют. Столпившиеся у дороги машины сигналили, провожая мужчин.
Несмотря на заледеневшие окна автобусов, на видео заметно, что некоторые военные машут людям, собравшимся на проводы в столь поздний час.
На кадрах также видно, что автобусы конвоируются полицейским автомобилем.
«Давай, родной!», — выкрикнул один из провожавших вслед уходящей автобусной процессии.
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