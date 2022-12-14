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Студент-доброволец юрфака НГУЭУ погиб в зоне СВО

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
23-летний студент-доброволец погиб в зоне СВО

Студент-доброволец из Новосибирска погиб в ходе специальной военной операции

О гибели третьекурсника юрфака Андрея Ярцева, которому не исполнилось и 23 лет, сообщил паблик НГУЭУ.

Андрей Ярцев, погибший в зоне СВО, поступил в вуз после армии, где проходил службу по контракту.

Преподавателям и сокурсникам он запомнится, как спортсмен, волонтер, надежный товарищ и настоящий мужчина.
«Мы с Вячеславом Сакаевым вели секцию легкой атлетики и Андрей не пропустил ни одной тренировки, ни одного занятия. Участвовал во всех соревнованиях за университет.

Когда началась специальная военная операция, он переживал за друзей, которые пошли защищать Родину. В марте погиб его друг, сын командира, с которым он служил.

Когда объявили мобилизацию, Андрей сразу принял решение пойти добровольцем.  Несмотря на то, что студенты призыву не подлежали. Написал заявление на академический отпуск и ушел», — вспоминает тренер по легкой атлетике Марина Щербатенко.
Андрей Ярцев представлен в Ордену Мужества и похоронен на Аллее Славы в Прокопьевске Кемеровской области. 

Ранее сообщалось, что уроженец Новосибирска, ветеран Чеченской войны погиб во время специальной военной операции на Украине.

#Общество#Политика#Новосибирск#СВО#Студент#Погиб
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