Студент-доброволец юрфака НГУЭУ погиб в зоне СВО

Преподавателям и сокурсникам он запомнится, как спортсмен, волонтер, надежный товарищ и настоящий мужчина.

«Мы с Вячеславом Сакаевым вели секцию легкой атлетики и Андрей не пропустил ни одной тренировки, ни одного занятия. Участвовал во всех соревнованиях за университет.