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Депутат из Новосибирской области Голиков погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 06:29
Фото: КПРФ Кочковского района
Депутат из Новосибирской области Сергей Голиков погиб на СВО
Депутат из Решетовского сельсовета Новосибирской области Сергей Голиков погиб на СВО. Летом в бою народный избранник был контужен, а осенью после непродолжительного лечения вернулся на Донбасс.

О смерти Сергея стало известно 27 ноября 2022 года. Прощание с ним прошло в селе Решеты, где он проживал со своей женой Еленой и маленькими сыновьям Ярославом и Святославом. Голиков являлся член КПРФ и депутатом Совета депутатов сельсовета.

Как пишут на сайте КПРФ Кочковского района, 37-летний Сергей Голиков родился в Сургуте, там же окончил школу, а потом поступил в ТПУ. Оттуда в 2004 году его призвали на службу – дослужился до старшего сержанта ВДВ.

В мае депутат добровольно отправился на Донбасс, где мужественно сражался с противником до последнего дня. Летом был контужен и отправлен домой на лечение, после отпуска он вернулся в зону СВО.

Напомним, в ноябре 2022 года состоялось прощание с погибшем на спецоперации депутатом Дмитрием Шмаковым из села Мамоново Новосибирской области.

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО
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