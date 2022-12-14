Депутат из Новосибирской области Голиков погиб в ходе спецоперации

Как пишут на сайте КПРФ Кочковского района, 37-летний Сергей Голиков родился в Сургуте, там же окончил школу, а потом поступил в ТПУ. Оттуда в 2004 году его призвали на службу – дослужился до старшего сержанта ВДВ.