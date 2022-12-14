Депутат из Новосибирской области Голиков погиб в ходе спецоперации

О смерти Сергея стало известно 27 ноября 2022 года. Прощание с ним прошло в селе Решеты, где он проживал со своей женой Еленой и маленькими сыновьям Ярославом и Святославом. Голиков являлся член КПРФ и депутатом Совета депутатов сельсовета.
Как пишут на сайте КПРФ Кочковского района, 37-летний Сергей Голиков родился в Сургуте, там же окончил школу, а потом поступил в ТПУ. Оттуда в 2004 году его призвали на службу – дослужился до старшего сержанта ВДВ.
В мае депутат добровольно отправился на Донбасс, где мужественно сражался с противником до последнего дня. Летом был контужен и отправлен домой на лечение, после отпуска он вернулся в зону СВО.
Напомним, в ноябре 2022 года состоялось прощание с погибшем на спецоперации депутатом Дмитрием Шмаковым из села Мамоново Новосибирской области.