Строителя новосибирского аквапарка хотят заставить выплатить долг в 3 миллиарда

Известно, что компания «Рост», хочет привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности по долгу в сумме более чем 1 млрд рублей, а «Кварсис Инвест» - в 2,2 млрд рублей. Сам Овчинников был признан банкротом еще в 2020 году.