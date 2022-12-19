Строителя новосибирского аквапарка хотят заставить выплатить долг в 3 миллиарда

По данным портала, речь идет о строителе Петре Овчинникове. В свое время он возводил новосибирский аквапарк. В суд обратились сразу несколько компаний, чтобы взыскать со строителя 3 млрд рублей долгов.
Так, об этом заявили компании Стройпром РИК», «Девелопмент групп», «Рост» и «Кварсис Инвест». Рассматривать заявления начнут в конце декабря и начале января.
Известно, что компания «Рост», хочет привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности по долгу в сумме более чем 1 млрд рублей, а «Кварсис Инвест» - в 2,2 млрд рублей. Сам Овчинников был признан банкротом еще в 2020 году.
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