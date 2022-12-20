Черные ритуальщики: как они орудуют в Новосибирске

Больше всего поступают жалобы на ритуальных агентов, которые приезжают одновременно или даже раньше скорой и полиции. Ритуальщики работают под видом сотрудников «ИМИ».
Они предлагают заключить договор по завышенным ценам. Однако эти сотрудники «черные» - они не имеют никакого отношения к официальным ритуальным компаниям.
Кроме того, как уточнили в похоронном доме, с ноября количество жалоб на этих мошенников увеличилось в несколько раз. Таким способом ритуальщики пытаются занять часть рынка под видом известного бренда.
Ранее мы уже освещали тему черного похоронного бизнеса. Так, сибиряки пожаловались на «черный ритуальный бизнес», заявив, что в дом к умершему сотрудники конторы, навязывающие свои услуги, приезжают быстрее, чем скорая помощь и полиция. Читайте комментарии.