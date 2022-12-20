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Черные ритуальщики: как они орудуют в Новосибирске

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Сотрудники навязывают дорогие услуги

В Новосибирске в несколько раз выросло число жалоб на черных ритуальщиков

За последние два месяца в Новосибирске увеличилось количество звонков с жалобами на черные ритуальные агентства, о чем рассказали в МУП «Похоронный дом ИМИ».

Больше всего поступают жалобы на ритуальных агентов, которые приезжают одновременно или даже раньше скорой и полиции. Ритуальщики работают под видом сотрудников «ИМИ».

Они предлагают заключить договор по завышенным ценам. Однако эти сотрудники «черные» - они не имеют никакого отношения к официальным ритуальным компаниям.

Кроме того, как уточнили в похоронном доме, с ноября количество жалоб на этих мошенников увеличилось в несколько раз. Таким способом ритуальщики пытаются занять часть рынка под видом известного бренда.

Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
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Ранее мы уже освещали тему черного похоронного бизнеса. Так, сибиряки пожаловались на «черный ритуальный бизнес», заявив, что в дом к умершему сотрудники конторы, навязывающие свои услуги, приезжают быстрее, чем скорая помощь и полиция. Читайте комментарии. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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