Депутата Новосибирска Ростислава Антонова называют "человек-инфоповод", и не зря. Просто зайдя в кафе на чашку кофе утром 20 декабря он встречается с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Антонов написал, что знаком с Дмитрием Рогозиным почти пару десятков лет, им было о чем поговорить.
По словам Антонова: "Рогозин на Донбассе делает большую и важную работу по тестированию и внедрению в войсках новых образцов технических средств." Антонов сейчас находится на Донбассе и делится на своей странице в ВК событиями из города, который находится под постоянными обстрелами, считает Донецк удивительным городом, который проявляет важное в каждом человеке, показывает его таким, как есть.
Мэр Новосибирска Локоть также побывал на Донбассе в декабре этого года.