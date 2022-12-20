atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Депутат Антонов из Новосибирска выпил кофе с Дмитрием Рогозиным

Сегодня, 11:17
Фото: страница Вконтакте Ростислав Антонов
Ростислав Антонов написал о неожиданной встрече с Дмитрием Рогозиным

Депутат Ростислав Антонов встретился 20 декабря с Дмитрием Рогозиным в Донецке

О неожиданной встрече в кафе Донецка 20 декабря 2022 года сообщил на своей странцие Вконтакте один из самых медийных депутатов горсовета Новосибирска Ростислав Антонов: "Вот где ещё так можно зайти утром выпить кофе, и встретить экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина".

Депутата Новосибирска Ростислава Антонова называют "человек-инфоповод", и не зря. Просто зайдя в кафе на чашку кофе утром 20 декабря он встречается с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Антонов написал, что знаком с Дмитрием Рогозиным почти пару десятков лет, им было о чем поговорить.

По словам Антонова: "Рогозин на Донбассе делает большую и важную работу по тестированию и внедрению в войсках новых образцов технических средств." Антонов сейчас находится на Донбассе и делится на своей странице в ВК событиями из города, который находится под постоянными обстрелами, считает Донецк удивительным городом, который проявляет важное в каждом человеке, показывает его таким, как есть.

 

#Ольга Храмушкина#Общество#Политика#Россия#Депутат#Дмитрий Рогозин#Донецк
Подпишитесь
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Сегодня, 08:28
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15