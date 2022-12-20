По словам Антонова: "Рогозин на Донбассе делает большую и важную работу по тестированию и внедрению в войсках новых образцов технических средств." Антонов сейчас находится на Донбассе и делится на своей странице в ВК событиями из города, который находится под постоянными обстрелами, считает Донецк удивительным городом, который проявляет важное в каждом человеке, показывает его таким, как есть.