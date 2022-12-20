В Новосибирске мэрия города проиграла суд владельцу ларька в сквере Высоцкого

Мэрия Новосибирска ранее заключила с компанией договоры на размещение торговых рядов. Однако в 2021 году активные выступления местных жителей против развернувшихся на месте сквера ларьков вынудило администрацию города принять меры.
Мэрия Новосибирска заявила, что ранее заключенные договора недействительны. В ответ на это “Альфа Девелопер” обратился в местный арбитражный суд.
Текущее заключение АС сохранят за застройщиком право размещать ларьки на территории сквера. Стороны могут обжаловать решение данной инстанции.
Ранее арбитражный суд поддержал позицию прокурора и разрешил спор о расторжении концессионного соглашения на реконструкцию школы.