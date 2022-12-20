atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске мэрия города проиграла суд владельцу ларька в сквере Высоцкого

Сегодня, 11:25
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Арбитражный суд
Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону компании “Альфа Девелопер” и подтвердил права застройщика на территорию.

Мэрия Новосибирска ранее заключила с компанией договоры на размещение торговых рядов. Однако в 2021 году активные выступления местных жителей против развернувшихся на месте сквера ларьков вынудило администрацию города принять меры. 

 Мэрия Новосибирска заявила, что ранее заключенные договора недействительны. В ответ на это “Альфа Девелопер” обратился в местный арбитражный суд. 

Текущее заключение АС сохранят за застройщиком право размещать ларьки на территории сквера. Стороны могут обжаловать решение данной инстанции. 

Ранее арбитражный суд поддержал позицию прокурора и разрешил спор о расторжении концессионного соглашения на реконструкцию школы.

В Новосибирске демонтировали еще один ларек с пиротехникой
Узнать подробнее
В Новосибирске появился проект застройки нижней зоны Академгородка
Узнать подробнее
#Новосибирск#Сквер Высоцкого#Мэрия Новосибирска#Ларек#Бизнес#Политика
Подпишитесь
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Сегодня, 08:28
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15