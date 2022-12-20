В Новосибирске появился проект застройки нижней зоны Академгородка

Реализация проекта рассчитана до 2028 года, и вместо старых деревянных строений в Академгородке появятся современные многоэтажные дома.
В проекте под новую застройку указаны три участка и для его реализации будут частично задействованы участки улиц Российская, Героев Труда, Рубиновой, Шатурской, Гнесиных и Иванова.
Площадь первого участка под строительство составляет 24 тысячи квадратных метров и здесь планируют возвести девять жилых высоток.
Под второй участок отводится 36 тысяч квадратных метров для строительства 12 многоквартирных домов.
Размеры третьего участка самые скромные — 17 тыс. кв. метров, на которых постоят шесть многоэтажек.
Ранее сообщалось, что 27% сибиряков готовы воспользоваться госпрограммами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года.