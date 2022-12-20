atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске появился проект застройки нижней зоны Академгородка

Сегодня, 10:44
Фото: https://novo-sibirsk.ru/about/akademgorodok/
Новосибирский академгородок

Власти Новосибирска представили общественности проект застройки Академгородка

Под застройку планируется отдать три участка, на которых сейчас располагаются деревянные бараки, находящиеся в аварийном состоянии.

Реализация проекта рассчитана до 2028 года, и вместо старых деревянных строений в Академгородке появятся современные многоэтажные дома.

В проекте под новую застройку указаны три участка и для его реализации будут частично задействованы участки улиц Российская, Героев Труда, Рубиновой, Шатурской, Гнесиных и Иванова.

Площадь первого участка под строительство составляет 24 тысячи квадратных метров и здесь планируют возвести девять жилых высоток.

Под второй участок отводится 36 тысяч квадратных метров для строительства 12 многоквартирных домов.

Размеры третьего участка самые скромные — 17 тыс. кв. метров, на которых постоят шесть многоэтажек. 

Ранее сообщалось, что 27% сибиряков готовы воспользоваться госпрограммами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года.

Китайский вирус и Набиуллина: что мешает Новосибирской области строить поликлиники
Узнать подробнее
Кудряшовские гаражи: снести нельзя оставить
Узнать подробнее
#Город#Бизнес#Новосибирск#Академгород#Проект#Строительство
Подпишитесь
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Сегодня, 08:28
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15