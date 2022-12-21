Мать погибших в Новосибирске детей рассказала подробности о трагедии

Утром в день трагедии мама малышей перевела 19-летней помощнице деньги за работу и поинтересовалась — как там дети? Няня ответила, что с ними все в порядке, а через некоторое время мать получила страшное известие.

Пожар в квартире начался днем, в это время дети оставались без присмотра.

По словам матери, сейчас 19-летняя няня не выходит на связь. Больше того: внесла бывшую работодательницу в черный список в ВК.