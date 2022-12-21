Мать погибших в Новосибирске детей рассказала подробности о трагедии

О разговоре с матерью погибших малышей сегодня сообщило издание «Сиб.фм».
По словам женщины, в момент пожара, в результате которого ребятишки задохнулись от угарного газа, дети были без присмотра, потому что 19-летняя няня «ушла на ресницы».
По словам матери, няня получала за свою работу неплохие деньги - 4 тысячи рублей в день.
Утром в день трагедии мама малышей перевела 19-летней помощнице деньги за работу и поинтересовалась — как там дети? Няня ответила, что с ними все в порядке, а через некоторое время мать получила страшное известие.
Пожар в квартире начался днем, в это время дети оставались без присмотра.
По словам матери, сейчас 19-летняя няня не выходит на связь. Больше того: внесла бывшую работодательницу в черный список в ВК.
21 декабря следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара по факту погибли двухлетнего мальчика и годовалой девочки. В данном случае речь идет о 105 статье УК РФ - убийство малолетних.
Ранее сообщалось, что четыре ребенка остались без присмотра и чуть не задохнулись в доме в Новосибирской области ночью 20 декабря.