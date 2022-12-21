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Мать погибших в Новосибирске детей рассказала подробности о трагедии

Сегодня, 13:09
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Последствия пожара в квартире

В Новосибирске мать погибших в пожаре детей рассказала подробности происшествия

Няня, присматривавшая за маленькими детьми, оставила малышей одних и ушла «на ресницы».

О разговоре с матерью погибших малышей сегодня сообщило издание «Сиб.фм».

По словам женщины, в момент пожара, в результате которого ребятишки задохнулись от угарного газа, дети были без присмотра, потому что 19-летняя няня «ушла на ресницы». 
По словам матери, няня получала за свою работу неплохие деньги - 4 тысячи рублей в день.

Утром в день трагедии мама малышей перевела 19-летней помощнице деньги за работу и поинтересовалась — как там дети? Няня ответила, что с ними все в порядке, а через некоторое время мать получила страшное известие. 
Пожар в квартире начался днем, в это время дети оставались без присмотра. 
По словам матери, сейчас 19-летняя няня не выходит на связь. Больше того:  внесла бывшую работодательницу в черный список в ВК.

21 декабря следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара по факту погибли двухлетнего мальчика и годовалой девочки. В данном случае речь идет о 105 статье УК РФ - убийство малолетних.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка остались без присмотра и чуть не задохнулись в доме в Новосибирской области ночью 20 декабря.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Дети#Няня
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