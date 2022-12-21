В Бердске памятник Ленина засыпали цветами в часть дня рождения Сталина

100-летие СССР и очередной день рождения товарища Сталина, который появился на свет в 1878 году, решено было почтить возложением возложением цветов к памятнику Ленина, поскольку ближайший бюст главе Совета народных депутатов находится в новосибирском отделении КПРФ.
К монументу вождю мирового пролетариата коммунисты пришли с цветами и портретом Иосифа Сталина.
«Согласования наша стихийная акция с властями города по закону о политических партиях не требует», — цитирует слова секретаря горкома КПРФ Сергея Бессонова издание Бердск-онлайн.
С инициативой об установке памятника или бюста товарищу Сталину, которого, по всему судя, очень уважают коммунисты из Бердска, представители местного КПРФ выходить не собираются.
Ранее сообщалось, что на сессии Совета депутатов Новосибирска 5 декабря может быть рассмотрен вопрос о лишении мандата депутата от КПРФ Георгия Андреева.