В Бердске памятник Ленина засыпали цветами в часть дня рождения Сталина

100-летие СССР и очередной день рождения товарища Сталина, который появился на свет в 1878 году, решено было почтить возложением возложением цветов к памятнику Ленина, поскольку ближайший бюст главе Совета народных депутатов находится в новосибирском отделении КПРФ.

К монументу вождю мирового пролетариата коммунисты пришли с цветами и портретом Иосифа Сталина.

«Согласования наша стихийная акция с властями города по закону о политических партиях не требует», — цитирует слова секретаря горкома КПРФ Сергея Бессонова издание Бердск-онлайн.

С инициативой об установке памятника или бюста товарищу Сталину, которого, по всему судя, очень уважают коммунисты из Бердска, представители местного КПРФ выходить не собираются.