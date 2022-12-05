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Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев

Сегодня, 00:01
Фото: Аккаунт Георгия Андреева в ВК
Депутат ведет активный образ жизни

Чем известен депутат из Новосибирска Георгий Андреев

На сессии Совета депутатов Новосибирска 5 декабря может быть рассмотрен вопрос о лишении мандата депутата от КПРФ Георгия Андреева. Якобы, он трудоустроил на должность помощника свою жену. Чем известен Андреев – в материале Atas.info

Георгий Андреев родился в 1986 году в интеллигентной семье, его родители - преподаватель музыкальной школы и архитектор. После окончания школы поступил в НГТУ на специальность "Связи с общественностью" и параллельно с учебой работа журналистом в газетах "Молодость Сибири" и "Новая Сибирь". В 2008 году вступил в коммунистическую партию и с тех пор его карьера тесно связана с первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ Анатолием Локтем.  Андреев работал Локтя в то время, когда он был депутатом Новосибирского областного Совета занимал посты пресс-секретаря депутатских фракций КПРФ в городском и областном Советах. После победы Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска в 2014 году Георгий Андреев становится сотрудником одного из отделов департамента по информационной политике мэрии, а 2015 избирается депутатом горсовета. В 2020 году избиратели вновь оказывают ему доверие.

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На протяжении депутатской карьеры Георгий Андреев запомнился громкими заявлениями об "овощной мафии", которая занимается покровительством нелегальной уличной торговли в городе. По словам Андреева, во главе преступной схемы стоят представители известных в Новосибирске семей. Неоднократно Андреев выступал против точечной застройки и в первую очередь, против деятельности строительной компании "Расцветай", с которой через родственников и знакомых связан депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Именно по инициативе Савельева сейчас разворачивается уголовное преследование по делу о клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, товарища и соратника по партии Георгия Андреева.

Фото: Аккаунт Георгия Андреева в ВК

В 2020 году вокруг Георгия Андреева уже разворачивался скандал, связанный с его отношениями с возлюбленной. Тогда в прессе появились материалы, где шла речь о том, что якобы, при помощи связей в партии и при поддержке мэра Анатолия Локтя он покровительствует бизнесу своей подруги Натальи Мясниковой. Мол, он помогает молодой предпринимательнице получать муниципальные контракты. Учитывая, что публикации появились за несколько недель до выборов в горсовет, можно предположить, что это был "черный пиар". Тем более, что после выборов история так и не получила продолжения.  

Молодой депутат ведет достаточно активный образ жизни – участвует в забегах "Гонки героев", увлекается велосипедом и даже совершил велопутешествие из Новосибирска в Беларусь. Он достаточно независим в высказываниях, в том числе, после начала спецоперации российской армии на Украине критически отзывался о принятом решении. В соцсетях Андреев публиковал ссылки на влиятельные западные издания и критиковал "путинский режим", чем заслужил гнев со стороны единороссов в горсовете Новосибирска.

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