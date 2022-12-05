Георгий Андреев родился в 1986 году в интеллигентной семье, его родители - преподаватель музыкальной школы и архитектор. После окончания школы поступил в НГТУ на специальность "Связи с общественностью" и параллельно с учебой работа журналистом в газетах "Молодость Сибири" и "Новая Сибирь". В 2008 году вступил в коммунистическую партию и с тех пор его карьера тесно связана с первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ Анатолием Локтем. Андреев работал Локтя в то время, когда он был депутатом Новосибирского областного Совета занимал посты пресс-секретаря депутатских фракций КПРФ в городском и областном Советах. После победы Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска в 2014 году Георгий Андреев становится сотрудником одного из отделов департамента по информационной политике мэрии, а 2015 избирается депутатом горсовета. В 2020 году избиратели вновь оказывают ему доверие.