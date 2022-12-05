Также она напомнила, что дефицит составит более 800 миллионов. И при таком дефиците поддерживать расходы, которые, по ее мнению, должны идти из федерального бюджета, она не может. С коллегой согласился депутат Антон Картавин: "Находятся 10 миллионов на покупку обмундирования военнослужащих. Возможно, теперь господин Яковенко наконец отправится на линию соприкосновения и будет полностью экипирован, может, этого он хотел столько времени. Но хотят ли этого жители города? Им нужны детские сады, школы, социальные гарантии, уборка города, работа коммунальных служб, надежный общественный транспорт. На это денег выделяется недостаточно."