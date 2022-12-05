"Уверяю вас, что единогласно приниматься бюджет не будет, я остаюсь при своем твердом мнении, что из дефицитного городского бюджета брать по запросу для министерства обороны средства на покупку товаров двойного назначения - это неправильно" - отметила на 21-ой сессии Городского совета при обсуждении бюджета депутат Светлана Каверзина.
Также она напомнила, что дефицит составит более 800 миллионов. И при таком дефиците поддерживать расходы, которые, по ее мнению, должны идти из федерального бюджета, она не может. С коллегой согласился депутат Антон Картавин: "Находятся 10 миллионов на покупку обмундирования военнослужащих. Возможно, теперь господин Яковенко наконец отправится на линию соприкосновения и будет полностью экипирован, может, этого он хотел столько времени. Но хотят ли этого жители города? Им нужны детские сады, школы, социальные гарантии, уборка города, работа коммунальных служб, надежный общественный транспорт. На это денег выделяется недостаточно."
"Могу объяснить на примере, жители Горского микрорайона, депутатом которого я являюсь, собрали 2000 подписей за содержание парка, и я передал их мэрии. Стоимость содержания парка согласно расчетам "Горзеленхоза" порядка 1 миллиона рублей в год, меньше миллиона. Но согласно ответу департамента финансов город не может себе этого позволить, у него нет денег даже на выплату зарплат в полной мере - это официальный ответ".
"Где тот социум, нужды которого выполняются в этом бюджете, мы все тут 50 человек представляем жителей Новосибирска и я буду голосовать против, потому что их нужды в бюджете не выполняются!" - закончил свое выступление Антон Картавин.
На что вернувшийся недавно из Донецка депутат Ростислав Антонов сказал, что "господин Картавин и госпожа Каверзина собрались вычеркнуть тех наших земляков, кто сейчас воюет на передовой", и отметил, что ему "стыдно перед дончанами".
Несмотря на споры, бюджет был принят. Как именно распределили статьи доходов и расходов бюджета Новосибирска на 2023-2025 годы, можно посмотреть в материале Атас.Инфо.