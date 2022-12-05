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"Все меньше самостоятельности": в Новосибирске приняли проект бюджета-2023

Сегодня, 06:26
Фото: atas.info
В Новосибирске растет зависимость от вышестоящих бюджетов

Дефицит 800 млн рублей: в Новосибирске приняли проект бюджета на 2023 год

Депутаты горсовета Новосибирска в первом чтении приняли проект городского бюджета на следующий год. Документ подразумевает дефицит 800 млн рублей, дальнейшее сокращение собственных доходов и рост внешних денежных вливаний

В понедельник, 5 декабря, депутаты горсовета Новосибирска проголосовали за основные параметры городского бюджета на 2023 год. Основной финансовый документ принят с дефицитом 800 млн рублей. Доходная часть составляет 75.4 млрд рублей, расходы запланированы в размере 76.2 млрд. Предполагается, что в течение следующих лет доходы и расходы будут сокращаться, и в 2025 год Новосибирск войдет с бездефицитным бюджетом.

Фото: youtube.com/МЭР и Я

Обращает на себя внимание планируемая структура городского бюджета: собственными доходами, в первую очередь, это средства НДФЛ, муниципальная казна обеспечена только на 44%. Остальные 56% - поступления из федерального и областного бюджетов. Если посмотреть на эти показатели в динамике, то налицо тенденция сокращения собственных доходов. В текущем году бюджет Новосибирска обеспечен собственными доходами на 50%, в 2021  - на 54%. А в 2015 году доля собственных доходов и вовсе составляла 64%.

"У нас все меньше и меньше самостоятельности в отношении принятия финансовых решений. Потому что, когда нам деньги даются, они даются с очень четким обозначением, на что они могут быть потрачены", - констатировала депутат Наталья Пинус.

Коллеги Натальи молчаливо с ней согласились и практически единодушно, за исключением одного голоса "против" при одном воздержавшемся, проголосовали за принятие основных бюджетных параметров. Поправки в отдельные статьи можно будет предложить до 14 декабря, с их учетом основной финансовый документ города будет рассмотрен во втором чтении 21 декабря.

 

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