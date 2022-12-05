Обращает на себя внимание планируемая структура городского бюджета: собственными доходами, в первую очередь, это средства НДФЛ, муниципальная казна обеспечена только на 44%. Остальные 56% - поступления из федерального и областного бюджетов. Если посмотреть на эти показатели в динамике, то налицо тенденция сокращения собственных доходов. В текущем году бюджет Новосибирска обеспечен собственными доходами на 50%, в 2021 - на 54%. А в 2015 году доля собственных доходов и вовсе составляла 64%.