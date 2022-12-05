В понедельник, 5 декабря, депутаты горсовета Новосибирска проголосовали за основные параметры городского бюджета на 2023 год. Основной финансовый документ принят с дефицитом 800 млн рублей. Доходная часть составляет 75.4 млрд рублей, расходы запланированы в размере 76.2 млрд. Предполагается, что в течение следующих лет доходы и расходы будут сокращаться, и в 2025 год Новосибирск войдет с бездефицитным бюджетом.
Обращает на себя внимание планируемая структура городского бюджета: собственными доходами, в первую очередь, это средства НДФЛ, муниципальная казна обеспечена только на 44%. Остальные 56% - поступления из федерального и областного бюджетов. Если посмотреть на эти показатели в динамике, то налицо тенденция сокращения собственных доходов. В текущем году бюджет Новосибирска обеспечен собственными доходами на 50%, в 2021 - на 54%. А в 2015 году доля собственных доходов и вовсе составляла 64%.
"У нас все меньше и меньше самостоятельности в отношении принятия финансовых решений. Потому что, когда нам деньги даются, они даются с очень четким обозначением, на что они могут быть потрачены", - констатировала депутат Наталья Пинус.
Коллеги Натальи молчаливо с ней согласились и практически единодушно, за исключением одного голоса "против" при одном воздержавшемся, проголосовали за принятие основных бюджетных параметров. Поправки в отдельные статьи можно будет предложить до 14 декабря, с их учетом основной финансовый документ города будет рассмотрен во втором чтении 21 декабря.