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Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
Дума, депутаты
Издание НГС сообщает, что в Городской думе специальная комиссия поставила на повестку дня вопрос о лишении депутатского мандата парламентария от КПРФ Георгия Андреева.

По информации издания, причиной разбирательства стало сообщение в телеграм-канале. В нем было сказано, что Андреев устроил собственную жену на должность помощника депутата. 

Глава фракции КПРФ Антон Тыртышный, присутствовавший на заседании думской комиссии, утверждает, что подтверждений тому, что депутат женился на своей помощнице, предоставлено не было. 

Постоянная помощница Георгия Андреева - Ирина Торопова - также уверена в невиновности своего руководителя. По ее словам, депутат действительно устраивал новую помощницу на 3 недели. Причиной этому была болезнь Ирины. Однако на момент трудоустройства сотрудницы, Георгий женат не был. Женился ли он на ней в течении этих трех недель - девушка не знает. 

Сам парламентарий на заседании комиссии не присутствовал, в данный момент он находится на больничном. 

Ранее стало известно, что депутаты Заксобрания Новосибирской области планируют реализовать 848 наказов избирателей на 14 млрд. рублей.

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#Общество#Политика#Новосибирск#Городская дума#Георгий Андреев
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