Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла

По информации издания, причиной разбирательства стало сообщение в телеграм-канале. В нем было сказано, что Андреев устроил собственную жену на должность помощника депутата.
Глава фракции КПРФ Антон Тыртышный, присутствовавший на заседании думской комиссии, утверждает, что подтверждений тому, что депутат женился на своей помощнице, предоставлено не было.
Постоянная помощница Георгия Андреева - Ирина Торопова - также уверена в невиновности своего руководителя. По ее словам, депутат действительно устраивал новую помощницу на 3 недели. Причиной этому была болезнь Ирины. Однако на момент трудоустройства сотрудницы, Георгий женат не был. Женился ли он на ней в течении этих трех недель - девушка не знает.
Сам парламентарий на заседании комиссии не присутствовал, в данный момент он находится на больничном.
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