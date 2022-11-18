Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла

Постоянная помощница Георгия Андреева - Ирина Торопова - также уверена в невиновности своего руководителя. По ее словам, депутат действительно устраивал новую помощницу на 3 недели. Причиной этому была болезнь Ирины. Однако на момент трудоустройства сотрудницы, Георгий женат не был. Женился ли он на ней в течении этих трех недель - девушка не знает.