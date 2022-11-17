«Ничего никто не передавал», — сказала мама сбитого мальчика про миллион рублей

«Просят пойти на примирение, но адвокат сказала, что [правоохранители] против дела настроены злобно, враждебно. Если я пойду на примирение, то все равно на суде могут не принять это во внимание. Я попросила времени, чтобы подумать, пока ответ не дала», — приводит цитату Светланы «Вести Новосибирск».