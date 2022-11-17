Авария произошла 30 октября в Татарске. Депутат Сергей Мамонтов сбил ребенка, вышел из машины, а затем уехал. Спустя время он добровольно пришел в полицию и сознался в содеянном. Мальчик был в больнице с различными травмами.
Тогда против депутата возбудили уголовное дело по факту оставление человека в опасности. 9 ноября суд избрал Сергею Мамонтову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 31 декабря-2022.
Ему было запрещено выходить из дома по ночам, находиться в помещении Совета депутатов Татарского района, общаться с участниками уголовного дела и пользоваться средствами связи.
16 ноября прошло судебное заседание, о чем свидетельствует картотека на сайте ведомства. Итогом стало то, что депутата лишили права управления автомобилем на 1,5 года. По информации «Прецедента», мужчина заплатил матери пострадавшего ребенка миллион рублей.
Напомним, директор муниципальной компании "Метро МиР" Александр Мысик задержан в Новосибирске. Компания занимается строительством метро в Новосибирске. Главу задержали прямо во время рабочего совещания.