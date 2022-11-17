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Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион

Сегодня, 01:48
Фото: АСТ-54, 1Мi
Мамонтова лишили водительских прав
В Новосибирской области прошел суд над депутатом из Татарска, который сбил шестилетнего мальчика во дворе дома, а затем скрылся с места преступления.

Авария произошла 30 октября в Татарске. Депутат Сергей Мамонтов сбил ребенка, вышел из машины, а затем уехал. Спустя время он добровольно пришел в полицию и сознался в содеянном. Мальчик был в больнице с различными травмами.

Тогда против депутата возбудили уголовное дело по факту оставление человека в опасности. 9 ноября суд избрал Сергею Мамонтову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 31 декабря-2022.

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Ему было запрещено выходить из дома по ночам, находиться в помещении Совета депутатов Татарского района, общаться с участниками уголовного дела и пользоваться средствами связи.

16 ноября прошло судебное заседание, о чем свидетельствует картотека на сайте ведомства. Итогом стало то, что депутата лишили права управления автомобилем на 1,5 года. По информации «Прецедента», мужчина заплатил матери пострадавшего ребенка миллион рублей.

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Напомним, директор муниципальной компании "Метро МиР" Александр Мысик задержан в Новосибирске. Компания занимается строительством метро в Новосибирске. Главу задержали прямо во время рабочего совещания.

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