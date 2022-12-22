Аварию в Искитимском районе взял на контроль глава Следственного комитета России

«Предварительно установлено, что 22 декабря 2022 года на участке автодороги в Искитимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в котором находилось 36 пассажиров, большинство из которых дети в возрасте 10-11 лет», — говорится в сообщении ведомства.