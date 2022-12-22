Аварию в Искитимском районе взял на контроль глава Следственного комитета России
Сегодня, 12:37
Фото: ГО МВД по НСО
К расследованию ДТП подключился региональный следком
Результаты проверки ДТП в НСО поставлены на контроль в центральном аппарате СК
Органы регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние дети. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области.
«Предварительно установлено, что 22 декабря 2022 года на участке автодороги в Искитимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в котором находилось 36 пассажиров, большинство из которых дети в возрасте 10-11 лет», — говорится в сообщении ведомства.
О количество детей, получивших травмы различной степени тяжести, не сообщается. Однако в пресс-релизе говорится, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения областного центра.
Ранее сообщалось, что автобус KIA Grandbird, в салоне которого находились 27 детей, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем