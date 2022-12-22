Мост, где заживо сварился мужчина, новосибирцы построили самовольно

Отметим, что вероятнее всего мужчина оступился в темноте и потерял ориентацию, поэтому не смог быстро выбраться обратно. Как рассказывают знакомые погибшего, дно смертельно опасного водоема состоит из вязкой глины. Тело нашли спустя три дня после пропажи.