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Мост, где заживо сварился мужчина, новосибирцы построили самовольно

Сегодня, 01:44
Фото: 1MI
Сибиряки убрали часть ограждения и построили мост
Жители левого берега самовольно установили мост и убрали ограждение, заявили в мэрии города.

На улице Тульской недавно произошло ЧП: мужчина заживо сварился в кипятке, упав с моста. Его считали без вести пропавшим.

Как оказалось, переправа через горячий водоем появилась самовольно. Жители СНТ «Зеленый сад» проложили мост через канаву, чтобы быстрее попадать домой. Они частично демонтировали ограждение, пишет НГС.

По данным мэрии, вода в водоеме составляет 20-25 градусов. Канава не является горячим водоемом. Сейчас место прохода огородили маркерной лентой.

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Отметим, что вероятнее всего мужчина оступился в темноте и потерял ориентацию, поэтому не смог быстро выбраться обратно. Как рассказывают знакомые погибшего, дно смертельно опасного водоема состоит из вязкой глины. Тело нашли спустя три дня после пропажи. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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