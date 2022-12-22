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В Новосибирской области трактор задушил 24-летнего мужчину

Сегодня, 08:52
Фото: телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области
Генеральный директор здвинского сельхозпредприятия предстанет перед судом

В Новосибирской области пресс-подборщик сена задушил рабочего

Барабинский межрайоный СО СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого является генеральный директор одного из сельскохозяйственных предприятий Здвинского района. Об этом сообщил телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области.

В сентябре 2022 года директор допустил к работе мужчину, не имеющего удостоверения тракториста-машиниста, не прошедшего ни обучения, ни инструктажа. Во время работ машина сломалась, тракторист, не заглушая мотора,  вышел из машины и попытался отремонтировать пресс-подборщик сена. Вещи, которые были надеты на тракториста,  замотало во вращающийся механизм и шею сдавило закрученной вокруг нее одеждой. В результате 24-летний молодой человек погиб.

Генеральный директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 143 статьей УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие собрало доказательную базу, прокурор  Здвинского района утвердил обвинительное заключение и дело направлено для рассмотрения в суд. 

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы Чановского района признали виновным в получении взятки.

 
#Криминал#Общество#Новосибирская область#Сельхозпредприятие Следственный комитет#Суд
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