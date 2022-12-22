В Новосибирской области трактор задушил 24-летнего мужчину

В сентябре 2022 года директор допустил к работе мужчину, не имеющего удостоверения тракториста-машиниста, не прошедшего ни обучения, ни инструктажа. Во время работ машина сломалась, тракторист, не заглушая мотора, вышел из машины и попытался отремонтировать пресс-подборщик сена. Вещи, которые были надеты на тракториста, замотало во вращающийся механизм и шею сдавило закрученной вокруг нее одеждой. В результате 24-летний молодой человек погиб.