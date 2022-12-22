Пристройка к ГУМу останется на своем месте

Иск был подан весной нынешнего года на ООО «ГУМ» и на ИП Чилин Я. В. Представители торговли смогли убедить суд, что пристройка является временным объектом, поскольку сделана она из стального каркаса и стеклопакетов.
Сооружение не является капитальным строением, его в любой момент можно разобрать и перенести на другое место. При этом сама постройка отвечает всем нормам безопасности и не представляет угрозы жизни для посетителей и работников.
В итоге суд признал признал постройку безопасной и присвоил ей статус объекта незавершенного строительства.
Ранее сообщалось, что шведская мебельная компания IKEA выиграла суд об аренде у мэрии Новосибирска.