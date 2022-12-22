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Пристройка к ГУМу останется на своем месте

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
Арбитражный суд не удовлетворил иск городской администрации

В Новосибирске суд разрешил оставить пристройку к ГУМу

Мэрия проиграла арбитражный суд, где рассматривался иск городской администрации к ГУМу, требовавшей снести пристрой к зданию на Карла Маркса,1. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Иск был подан весной нынешнего года на ООО «ГУМ» и на ИП Чилин Я. В. Представители торговли смогли убедить суд, что пристройка является временным объектом, поскольку сделана она из стального каркаса и стеклопакетов.

Сооружение не является капитальным строением, его в любой момент можно разобрать и перенести на другое место. При этом сама постройка отвечает всем нормам безопасности и не представляет угрозы жизни для посетителей и работников.

В итоге суд признал признал постройку безопасной и присвоил ей статус объекта незавершенного строительства. 

Ранее сообщалось, что шведская мебельная компания IKEA выиграла суд об аренде у мэрии Новосибирска.

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#Общество#Новосибирск#ГУМ#Арбитраж#Мэрия
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