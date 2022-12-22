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Новосибирцу дали полтора года тюрьмы за сбыт десяти килограмм черной икры

Сегодня, 09:52
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской Области"
В РФ чёрная икра считается ценным биологическим ресурсом

В Новосибирске за покупку чёрной икры осудили мужчину

Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по делу местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте ценных биологических ресурсов.

По версии следствия, 07 августа 2022 года обвиняемый, не имея лицензионно-разрешительных документов, получил 20 пластиковых контейнеров, которые содержали черную икру амурского осетра массой около 10 килограмм.  

Мужчина перевозил ценные биологические ресурсы в багажнике автомобиля, в целях дальнейшего сбыта. Телеграм-канал “Прокуратура Новосибирской области” сообщает, что вся незаконная продукция была изъята силами правоохранительных органов. 

Суд встал на сторону следствия и приговорил нарушителя к 1 год 6 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 100 000 рублей.

Ранее Барабинский межрайоный СО СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела генерального директора сельскохозяйственного предприятия, чья халатность привела к смерти рабочего.

В Ленинском районном суде началось рассмотрение дела экс-замруководителя ГУ ФССН
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#Криминал#Экология#Новосибирск#Черная икра#Кировский суд#Полтора года
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