Новосибирцу дали полтора года тюрьмы за сбыт десяти килограмм черной икры

По версии следствия, 07 августа 2022 года обвиняемый, не имея лицензионно-разрешительных документов, получил 20 пластиковых контейнеров, которые содержали черную икру амурского осетра массой около 10 килограмм.
Мужчина перевозил ценные биологические ресурсы в багажнике автомобиля, в целях дальнейшего сбыта. Телеграм-канал “Прокуратура Новосибирской области” сообщает, что вся незаконная продукция была изъята силами правоохранительных органов.
Суд встал на сторону следствия и приговорил нарушителя к 1 год 6 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 100 000 рублей.
Ранее Барабинский межрайоный СО СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела генерального директора сельскохозяйственного предприятия, чья халатность привела к смерти рабочего.