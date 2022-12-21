В Ленинском районном суде началось рассмотрение дела экс-замруководителя ГУ ФССН

Пресс-служба Ленинского районного суда сообщает, что согласно материалам дела экс-замначальника ГУ ФССН обвиняют в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями, предусмотренными статьями 285 и 290 УК РФ.

«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, дело слушанием отложено до 13.01.2023 г.», — говорится в пресс-релизе.