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В Ленинском районном суде началось рассмотрение дела экс-замруководителя ГУ ФССН

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
В Ленинском районном суде слушается дело о взятке

В Новосибирске начался суд над бывшим заместителем ГУ ФССН по делу о взятке

Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель руководителя ГУ ФССП Новосибирской области Елена Кириллова.

Пресс-служба Ленинского районного суда сообщает, что согласно материалам дела экс-замначальника ГУ ФССН обвиняют в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями, предусмотренными статьями 285 и 290 УК РФ.
«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, дело слушанием отложено до 13.01.2023 г.», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального управления ФСБ задержали руководителя ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере

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#Криминал#Общество#Новосибирск#Суд#Взятка#Обвинение
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