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Прокуратура берет под контроль уборку снега на дорогах Новосибирска

Сегодня, 12:41
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Прокурор НСО взял под личный контроль ситуацию с безопасностью дорогах

В связи с обильным снегопадом прокурор Новосибирской области вместе с районными прокуратурами организовали межведомственные совещания.

Цель таких встреч — координация работы мэрии, районных администраций и руководителей ДЭУ по уборке снега на дорогах города.

В информации, размещенной в телеграм-канале Новосибирской прокуратуры, сообщается, что руководителям 15 -ти  дорожно-эксплуатационных организаций и главам восьми районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации снегоуборочных работ.

Прокурор области взял под личный контроль исполнение требований правоохранительного ведомства.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути на Калинина восстановили после вмешательства прокуратуры.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Снегопад#Дороги#Прокуратура
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