Прокуратура берет под контроль уборку снега на дорогах Новосибирска

Цель таких встреч — координация работы мэрии, районных администраций и руководителей ДЭУ по уборке снега на дорогах города.
В информации, размещенной в телеграм-канале Новосибирской прокуратуры, сообщается, что руководителям 15 -ти дорожно-эксплуатационных организаций и главам восьми районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации снегоуборочных работ.
Прокурор области взял под личный контроль исполнение требований правоохранительного ведомства.
Ранее сообщалось, что трамвайные пути на Калинина восстановили после вмешательства прокуратуры.