Задержан начальник областного центра организации дорожного движения Вячеслав Трещев

Собеседник издания НГС также сообщил, что в данный момент решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения по статье 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Завтра следствие планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.