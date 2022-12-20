Задержан начальник областного центра организации дорожного движения Вячеслав Трещев

По версии следствия, чиновник предложил знакомому представителю фирм ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении госзаказов — установка фото- и видеокамер для фиксации нарушений ПДД и получил за свои услуги 1,2 млн рублей.
Собеседник издания НГС также сообщил, что в данный момент решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения по статье 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Завтра следствие планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.