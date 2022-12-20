atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Задержан начальник областного центра организации дорожного движения Вячеслав Трещев

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
Наручники

В Новосибирске ФСБ задержала начальника ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали руководителя ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, — об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание НГС.

По версии следствия, чиновник предложил знакомому представителю фирм ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении госзаказов — установка фото- и видеокамер для фиксации нарушений ПДД и получил за свои услуги 1,2 млн рублей. 

Собеседник издания НГС также сообщил, что в данный момент решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения по статье 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Завтра следствие планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника эксплуатационного вагонного депо Инская обвиняется в получении взятки, дело направили в суд для рассмотрения, рассказали в СУ СК по НСО.
В Новосибирске мэрия города проиграла суд владельцу ларька в сквере Высоцкого
Узнать подробнее
Новосибирский арбитражный суд расторг соглашение на реконструкцию школы
Узнать подробнее
#Криминал#Общество#Взятка#Чиновник#Следствие#Вячеслав Трещев#Задержание#ФСБ
Подпишитесь
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Сегодня, 08:28
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15