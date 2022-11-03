Читайте также о том, как брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки. Следствие показало, что Игорь Листопад передал миллион рублей брату от подрядчика. За «вознаграждение» чиновник обеспечивал покровительство двух подрядных организаций при выполнении работ по контрактам.