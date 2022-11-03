По данным ведомства, в 2019 году сибиряк получил взятку от представителя компании ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»». Сумма превышала 450 тысяч рублей.
За «вознаграждение», заместитель должен был отрицать вину организации при расследовании причин отцепки грузовых вагонов. Свою вину подозреваемый признал. Дело против него направили в суд.
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