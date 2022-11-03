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Экс-замначальника вагонного депо Инская получит срок за взятку

Сегодня, 02:16
Фото: 1MI
Происходило все в 2019 году
Бывший заместитель начальника эксплуатационного вагонного депо Инская обвиняется в получении взятки, дело направили в суд для рассмотрения, рассказали в СУ СК по НСО.

По данным ведомства, в 2019 году сибиряк получил взятку от представителя компании ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»». Сумма превышала 450 тысяч рублей.

За «вознаграждение», заместитель должен был отрицать вину организации при расследовании причин отцепки грузовых вагонов. Свою вину подозреваемый признал. Дело против него направили в суд.

Читайте также о том, как брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки. Следствие показало, что Игорь Листопад передал миллион рублей брату от подрядчика. За «вознаграждение» чиновник обеспечивал покровительство двух подрядных организаций при выполнении работ по контрактам. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#2022#РЖД#Взятка#Суд
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