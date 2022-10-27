Брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки

Напомним, что сам Михаил Чуманов был задержан 23 декабря 2020 года. Следствие считает, что он получил две крупные взятки. Бывший глава ТУАД обещал за 5 млн рублей оказать содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой» - помощь в получении тендеров и приемке выполненных работ. Первый миллион был передан через Листопада, после чего братьев задержали.