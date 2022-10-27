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Брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Листопад обвиняется в посредничестве
Брат экс-главы ТУАД получил 7 лет колонии за передачу взятки. Такой приговор вынес Железнодорожный суд Новосибирска в четверг, 27 октября 2022.

Игорь Листопад признан виновным в посредничестве во взятоничестве. Фигурант дела брат бывшего главы «Территориального управления автомобильных дорог» Михаила Чуманова.

По данным следствия, Листопад передал миллион рублей Чуманову от подрядчика. За «вознаграждение» чиновник обеспечивал покровительство двух подрядных организаций при выполнении работ по контрактам.

«Приговором суда Игорь Листопад признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщается в суде. Приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, что сам Михаил Чуманов был задержан 23 декабря 2020 года. Следствие считает, что он получил две крупные взятки. Бывший глава ТУАД обещал за 5 млн рублей оказать содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой» - помощь в получении тендеров и приемке выполненных работ. Первый миллион был передан через Листопада, после чего братьев задержали.

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Также экс-замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина могут признать одним из самым крупным взяточником Новосибирска. Всего взятки было четыре – в крупном размере и одна в особо крупном (2 млн рублей). За «вознаграждение» Нормайкин превышал свои должностные полномочия и помогал с исполнением муниципальных контрактов конкретному человеку. 

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