Брату экс-главы ТАУД запросили 7,5 лет колонии и 10 млн рублей штрафа

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года. В том же месяце правоохранители задержали Чуманова и Листопада. По версии следствия, бывший глава ТУАД обещал за 5 млн рублей оказать содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой» - помощь в получении тендеров и приемке выполненных работ. Первый миллион был передан через Листопада, после чего братьев задержали.