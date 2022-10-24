Брату экс-главы ТАУД запросили 7,5 лет колонии и 10 млн рублей штрафа

Сегодня, 24 октября, состоялись прения сторон, сообщается на сайте суда. Защита просила оправдать Листопада, так как считает, что в его действиях нет состава преступления, говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года. В том же месяце правоохранители задержали Чуманова и Листопада. По версии следствия, бывший глава ТУАД обещал за 5 млн рублей оказать содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой» - помощь в получении тендеров и приемке выполненных работ. Первый миллион был передан через Листопада, после чего братьев задержали.
Во время разбирательства Чуманов и Листопад около года провели в СИЗО, затем им изменили меру пресечения на домашний арест.
В среду, 19 октября, прошел суд по делу бывшего замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина. На занесенные деньги экс-чиновник приобрел премиальный Lexus/