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Бывшего новосибирского депутата Юрия Зозулю арестовали за взятки в Москве

Сегодня, 08:00
Фото: с сайта zsnso.ru
Экс-депутата Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Зозулю арестовали в Москве по обвинению в получении взяток, о чем пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в столичном Следкоме.

Гендиректора АО «РЗМ-Технология» и экс-депутата Юрия Зозулю подозревают в получении крупных взяток. Его арестовали на два месяца – до 19 ноября.

Кроме того, в деле фигурирует еще двое подозреваемых – топ-менеджеры завода им. Свердлова Вадим Рыбин и Юрий Шумской. Они возглавляли предприятие, которое является крупнейшим в России производителем гексогена и октагена. Известно, что Рыбина освободили из-под стражи в зале суда из-за сотрудничества со следствием.

По данным СУ СКР по Северному округу Москвы фигуранты по делу вступили в сговор и организовали систему получения откатов. Они получали вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатки, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам.

Для этой задачи в сделки включали других посредников, а благодаря им удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатки. По предварительной версии, сумма откатов превышала 33 млн рублей.

Ранее депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске. Ущерб оценивается в 160 млн рублей. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Город#Криминал#Новосибирск#2022#Суд#Мошенничество
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