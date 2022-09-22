Бывшего новосибирского депутата Юрия Зозулю арестовали за взятки в Москве

Гендиректора АО «РЗМ-Технология» и экс-депутата Юрия Зозулю подозревают в получении крупных взяток. Его арестовали на два месяца – до 19 ноября.
Кроме того, в деле фигурирует еще двое подозреваемых – топ-менеджеры завода им. Свердлова Вадим Рыбин и Юрий Шумской. Они возглавляли предприятие, которое является крупнейшим в России производителем гексогена и октагена. Известно, что Рыбина освободили из-под стражи в зале суда из-за сотрудничества со следствием.
По данным СУ СКР по Северному округу Москвы фигуранты по делу вступили в сговор и организовали систему получения откатов. Они получали вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатки, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам.
Для этой задачи в сделки включали других посредников, а благодаря им удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатки. По предварительной версии, сумма откатов превышала 33 млн рублей.
Ранее депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске. Ущерб оценивается в 160 млн рублей.