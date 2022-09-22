Бывшего новосибирского депутата Юрия Зозулю арестовали за взятки в Москве

Кроме того, в деле фигурирует еще двое подозреваемых – топ-менеджеры завода им. Свердлова Вадим Рыбин и Юрий Шумской. Они возглавляли предприятие, которое является крупнейшим в России производителем гексогена и октагена. Известно, что Рыбина освободили из-под стражи в зале суда из-за сотрудничества со следствием.