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Начальница почтового отделения приторговывала адресами пенсионеров

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI
вывеска "Почты России"

В Новосибирской области взыскали взятку с руководительницы отделения "Почты России"

Взятку в 15 тыс. рублей взыскали с начальницы отделения почтовой связи в куйбышевском районе Новосибирской области, женщина передала предпринимателю адреса местных пенсионерок, сообщает региональная прокуратура.

“Являясь начальником отделения почтовой связи одного из муниципальных образований Куйбышевского района, она за взятку в размере 15 тыс. рублей и передала предпринимателю сведения о лицах пенсионного возраста, проживающих на территории района”, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные использовались в коммерческих целях

Женщину признали виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 7 июля этого года. Межрайонный прокурор подал иск о взыскании “ничтожного” заноса в пользу государства, который был удовлетворен Куйбышевским районным судом в полном объеме.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на «черный ритуальный бизнес», сотрудники которого приезжают быстрее, чем скорая помощь и полиция и навязывают свои услуги.

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#Новосибирская область#Общество#Криминал#Почта россии#Взятка#Пенсионеры
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