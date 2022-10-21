Начальница почтового отделения приторговывала адресами пенсионеров

“Являясь начальником отделения почтовой связи одного из муниципальных образований Куйбышевского района, она за взятку в размере 15 тыс. рублей и передала предпринимателю сведения о лицах пенсионного возраста, проживающих на территории района”, - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что данные использовались в коммерческих целях
Женщину признали виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 7 июля этого года. Межрайонный прокурор подал иск о взыскании “ничтожного” заноса в пользу государства, который был удовлетворен Куйбышевским районным судом в полном объеме.
Ранее жители Новосибирска пожаловались на «черный ритуальный бизнес», сотрудники которого приезжают быстрее, чем скорая помощь и полиция и навязывают свои услуги.