Он родился в 1974 году в городе Черепаново Новосибирской области, в школьные годы увлекался мотокроссом, побеждал на соревнованиях областного уровня. Закончил механический факультет Новосибирского сельхозинститута, после был призван в армию. В звании лейтенанта служил в артиллерийских войсках, дослужился до должности начальника разведки полка и в 1999 году демобилизовался в звании старшего лейтенанта.