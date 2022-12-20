Вся карьера подозреваемого в многомилионных взятках начальника ЦОДД Вячеслава Трещева была связана с правоохранительными органами, а конкретно, с ГИБДД.
Он родился в 1974 году в городе Черепаново Новосибирской области, в школьные годы увлекался мотокроссом, побеждал на соревнованиях областного уровня. Закончил механический факультет Новосибирского сельхозинститута, после был призван в армию. В звании лейтенанта служил в артиллерийских войсках, дослужился до должности начальника разведки полка и в 1999 году демобилизовался в звании старшего лейтенанта.
После чего и началась карьера Трещева в ГИБДД. Он был зачислен в отдельный спецбатальон ДПС при ГУВД Новосибирской области на должность госинспектора, в 2003 получил звание капитана и назначен командовать взводом в спецбатальоне.
С 2004 по 2005 - государственный инспектор отдела дорожно-патрульной службы и розыска областного управления ГИБДД, в 2005 переходит на должность замначальника этого отдела, а через год, получив звание майора, становится командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Новосибирской области.
В 2011 году получает звание подполковника, а в 2013 его повышают до должности заместителя начальника новосибирского областного Управления ГИБДД. В 2017 году был произведён в звание полковника полиции.
В 2017 года полковник Вячеслава Трещев возглавил управление ГИБДД по Томской области. Там он служил до 2021 года, после чего вернулся в Новосибирск и возглавил "Центр организации дорожного движения".
В декабре 2022 Вячеслава Трещева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.