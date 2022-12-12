В Новосибирске задержали за вымогательство сотрудников полиции

По версии следствия, подозреваемые вымогали деньги у предпринимателей, торгующих на территории Новосибирского района. По информации издания «Сиб.фм», в прошлую пятницу двоих подозреваемых доставили в Октябрьский районный суд, где продлили содержание под стражей на 72 часа.
Сегодня этих же задержанных снова доставили в суд.
В Октябрьском районном суде изданию сообщили, что одного из задержанных заключили под стражу на два месяца, второго поместили под домашний арест.
Задержанных оперативников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ — получение взятки.
Ранее сообщалось, что источник Atas.info подтвердил задержание сотрудников полиции Новосибирска, в отношении них уже проводятся следственные действия.