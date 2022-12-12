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В Новосибирске задержали за вымогательство сотрудников полиции

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
Одному продлили содержание под стражей, второго поместили под домашний арест

В Новосибирске оперативников  арестовали за вымогательство

В Октябрьском районе Новосибирска арестовали двух сотрудников отдела полиции «Новосибирский», одного из них отправили в СИЗО.

По версии следствия, подозреваемые вымогали деньги у предпринимателей, торгующих на территории Новосибирского района. По информации издания «Сиб.фм», в прошлую пятницу двоих подозреваемых доставили в Октябрьский районный суд, где продлили содержание под стражей на 72 часа.

Сегодня этих же задержанных снова доставили в суд.
В Октябрьском районном суде изданию сообщили, что одного из задержанных заключили под стражу на два месяца, второго поместили под домашний арест.

Задержанных оперативников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей  290 УК РФ — получение взятки. 

Ранее сообщалось, что источник Atas.info подтвердил задержание сотрудников полиции Новосибирска, в отношении них уже проводятся следственные действия.

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#Криминал#Новосибирск#Задержание#Суд#Арест
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