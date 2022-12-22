Самую дорогую квартиру в Новосибирске купили в 2022 году за 50 млн рублей

Еще одна квартира с похожим метражом и тоже в Советском районе была куплена за 48 миллионов рублей.

Самая большая по площади жилая недвижимость в этом году составила 498 кв. м.

Средняя стоимость квадратного метра жилья составила в Новосибирске в уходящем году 62 тысячи рублей. В то время как в прошлом году цена за аналогичный показатель исчислялась в 56,7 тысяч рублей.