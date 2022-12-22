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Самую дорогую квартиру в Новосибирске купили в 2022 году за 50 млн рублей

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI
"Рынок жилья достаточно стабильно развивается", - считаю специалисты сектора недвижимости

В Новосибирске самую дорогую квартиру купили за 50 млн рублей

Жилая недвижимость расположена в Советском районе, ее площадь составляет 226 кв. м. Об этом сообщило агентство DOMEX-Недвижимость.

Еще одна квартира с похожим метражом и тоже в Советском районе была куплена за 48 миллионов рублей. 
Самая большая по площади жилая недвижимость в этом году составила 498 кв. м.
Средняя стоимость квадратного метра жилья составила в Новосибирске в уходящем году 62 тысячи рублей. В то время как в прошлом году цена за аналогичный показатель исчислялась в 56,7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что спрос на рынке недвижимости Новосибирской области стабилен и довольно высок. Сибиряки, несмотря на сложности нынешнего времени активно приобретают дома и квартиры. Устойчивый спрос наблюдается как в секторе новостроек, так и в сфере вторичного жилья.

#Общество#Город#Новосибирск#Недвижимость квартиры#Агентство
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