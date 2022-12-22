atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске бизнесмен оплатил полумиллионный долг ради отдыха за рубежом

Сегодня, 03:35
Фото: 1MI
Предприниматель из Новосибирска оплатил долг, чтобы отдохнуть за границей
Предприниматель из Новосибирска спешно оплатил долг в полмиллиона рублей, чтобы уехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

О крупной задолженности 36-летний бизнесмен узнал при оформлении загранпаспорта. Из-за этого его могли не выпустить за рубеж, а он планировал провести там отпуск.

Долг в размере 487 тысяч рублей образовался в результате пропуска выплаты налогов. Сам он живет и ведет бизнес в Москве, а извещения приходили на адрес в Бердске, где прописан.

Коренной сибиряк позвонил судебному приставу и договорился об оплате. В тот же день он перевел полную сумму задолженности, а также 34 тысяч рублей исполнительского сбора.

С мужчины оперативно сняли запрет на выезд из страны. Он уже уехал на курорт.  

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Долг#Приставы
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Вчера, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
20 декабря 08:28
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
Вчера, 03:17
В Новосибирске с кондуктором автобуса №14 расплатились фальшивой купюрой
Вчера, 02:46
В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду
Вчера, 01:29
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15