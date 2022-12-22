В Новосибирске бизнесмен оплатил полумиллионный долг ради отдыха за рубежом

О крупной задолженности 36-летний бизнесмен узнал при оформлении загранпаспорта. Из-за этого его могли не выпустить за рубеж, а он планировал провести там отпуск.
Долг в размере 487 тысяч рублей образовался в результате пропуска выплаты налогов. Сам он живет и ведет бизнес в Москве, а извещения приходили на адрес в Бердске, где прописан.
Коренной сибиряк позвонил судебному приставу и договорился об оплате. В тот же день он перевел полную сумму задолженности, а также 34 тысяч рублей исполнительского сбора.
С мужчины оперативно сняли запрет на выезд из страны. Он уже уехал на курорт.