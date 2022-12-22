Первым с новосибирцами встретился в Первомайском сквере якутский Дед Мороз Чысхаан, затем подтянулись и другие Деды Морозы - из Пензы, Кургана, Абакана, Кирова и других городов. Работа съезда Дедов Морозов со всей России началась с открытия главной городской ёлки в Театральном сквере.
Съезд волшебников в Новосибирске продлится до 25 декабря. У Дедов Морозов обширная программа - завтра 23 декабря им предстоит открыть Резиденцию Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило 23 декабря. Потом Деды Морозы примут участие в новогодних программах в районах города и, наконец, 24 декабря торжественно откроют самый длинный каток России на Михайловской набережной.
Новогодние празднества с участием Дедов Морозов в Центральном парке, сквере "Победа" и парке "Березовая Роща" пройдут 25 декабря, после чего в 17.00 Деды Морозы опять вернутся к главной новосибирской елке в Театральном сквере, где и пройдет закрытие съезда.
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