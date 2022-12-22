Съезд волшебников в Новосибирске продлится до 25 декабря. У Дедов Морозов обширная программа - завтра 23 декабря им предстоит открыть Резиденцию Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило 23 декабря. Потом Деды Морозы примут участие в новогодних программах в районах города и, наконец, 24 декабря торжественно откроют самый длинный каток России на Михайловской набережной.