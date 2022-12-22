atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Впервые в Новосибирске - Всероссийский съезд Дедов Морозов стартовал 22 декабря 2022

Сегодня, 13:53
Фото: Артур Салимов / Flickr
В Новосибирске 22 декабря Деды Морозы со всей страны открыли сезон новогодних праздников

В Новосибирск съехались Деды Морозы со всей страны

Деды Морозы из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Салехарда, Пензы, Кургана, Якутска и других городов прибыли 22 декабря в Новосибирск. Мэр Анатолий Локоть поприветствовал делегатов съезда и поблагодарил Дедов Морозов за то, что смогли приехать и разделить праздник с новосибирцами и гостями города.

Первым с новосибирцами встретился в Первомайском сквере якутский Дед Мороз Чысхаан, затем подтянулись и другие Деды Морозы - из Пензы, Кургана, Абакана, Кирова и других городов. Работа съезда Дедов Морозов со всей России началась с открытия главной городской ёлки в Театральном сквере.

Съезд волшебников в Новосибирске продлится до 25 декабря. У Дедов Морозов обширная программа - завтра 23 декабря им предстоит открыть Резиденцию Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило 23 декабря. Потом Деды Морозы примут участие в новогодних программах в районах города и, наконец, 24 декабря торжественно откроют самый длинный каток России на Михайловской набережной. 

Новогодние празднества с участием Дедов Морозов в Центральном парке, сквере "Победа" и парке "Березовая Роща" пройдут 25 декабря, после чего в 17.00 Деды Морозы опять вернутся к главной новосибирской елке в Театральном сквере, где и пройдет закрытие съезда.

Чтобы ничего не пропустить, читайте обо всех мероприятиях новогодней столицы России в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Дед Мороз#Новогодняя столица
Подпишитесь
Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
Сегодня, 09:12
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Вчера, 09:06
Силовики из Москвы задержали начальника ОБЭП Центрального района Новосибирска Умерова
Сегодня, 08:30
В Новосибирске спасли женщину с балкона горящей квартиры на Ватутина
Сегодня, 08:16
В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года
Сегодня, 04:44
В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня
Сегодня, 04:23