Роль мрачной героини из семейки Аддамс исполнила экскурсовод Евгения Юдина. Потом в танец, который исполнила Уэнсдэй в сериале, ворвалась директор музея Татьяна Якушина.
Коллектив продумал все до мелочей: выбрал оригинальную песню и наряды точь-в-точь, как у героев популярного сериала. Клип выложили в социальные сети.
Также в Музее Смерти добавили, что всех переодетых в Уэнсдэй Адамс гостей ждут сувениры. В костюме они должны прийти до 8 января.
Напомним, со вчерашнего дня в Новосибирске один из кинотеатров начал показ фильма "Аватар: Путь воды". Как попасть на сеанс читайте на Atas.info.