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В Музее Смерти Новосибирска повторили танец Уэнсдэй Аддамс

Сегодня, 05:58
Фото: Музей Смерти/ВК - скриншот из клипа
Сотрудники Музея Смерти в Новосибирске повторили знаменитый танец Уэнсдэй
Сотрудники Музея Смерти в Новосибирске повторили знаменитый танец Уэнсдэй из одноименного сериала. Ролик опубликовали в официальной группе учреждения во ВКонтакте.

Роль мрачной героини из семейки Аддамс исполнила экскурсовод Евгения Юдина. Потом в танец, который исполнила Уэнсдэй в сериале, ворвалась директор музея Татьяна Якушина.

Коллектив продумал все до мелочей: выбрал оригинальную песню и наряды точь-в-точь, как у героев популярного сериала. Клип выложили в социальные сети.

Также в Музее Смерти добавили, что всех переодетых в Уэнсдэй Адамс гостей ждут сувениры. В костюме они должны прийти до 8 января.

Напомним, со вчерашнего дня в Новосибирске один из кинотеатров начал показ фильма "Аватар: Путь воды". Как попасть на сеанс читайте на Atas.info.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Музей#Сериал#Видео
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