Метеорологи предсказывают январское потепление в Новосибирске

Наиболее оптимистичным является прогноз Gismeteo. Согласно данным агрегатора, после заморозков первого и второго января, когда температура упадет до -26°C, Новосибирск ждут теплые новогодние праздники. До десятого числе первого месяца температура не должна опуститься ниже -12°C.
После трех дней похолодания в середине месяца в столицу Сибири вновь придет потепление. В последние дни месяца температура воздуха прогреется до нуля градусов.
Яндекс.Погода не предсказывает резких похолоданий и потеплений в первый месяц 2023 года. По их прогнозу весь январь температура будет колебаться от -12°C до -20°C градусов.
Ранее Atas.info сообщал о 8-летнем ребенке, пострадавшем от схода снега в Новосибирске.