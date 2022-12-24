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Метеорологи предсказывают январское потепление в Новосибирске

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Новосибирск ждет мягкая зима

В январе 2023 года Новосибирск ждет потепление до 0°C

Агрегаторы погоды предсказывают резкое потепление в Новосибирске в январе 2023 года.

Наиболее оптимистичным является прогноз Gismeteo. Согласно данным агрегатора, после заморозков первого и второго января, когда температура упадет до -26°C, Новосибирск ждут теплые новогодние праздники. До десятого числе первого месяца температура не должна опуститься ниже -12°C.

После трех дней похолодания в середине месяца в столицу Сибири вновь придет потепление. В последние дни месяца температура воздуха прогреется до нуля градусов. 

Яндекс.Погода не предсказывает резких похолоданий и потеплений в первый месяц 2023 года. По их прогнозу весь январь температура будет колебаться от -12°C до -20°C градусов.

Ранее Atas.info сообщал о 8-летнем ребенке, пострадавшем от схода снега в Новосибирске.

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