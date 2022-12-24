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Полуголые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по улицам Новосибирска

Сегодня, 07:35
Фото: ВК-сообщество "НОВОГОДНЯЯ ПРОРУБЬ-2023"
Полуголые деды Морозы шокируют неосведомленных жителей Новосибирска
В Новосибирске 24 декабря состоялся ежегодный забег Дедов Морозов с Снегурочек на улице Максима Горького.

VK-сообщество “Новогодняя прорубь-2023” вновь организовало праздничный флешмоб в Новосибирске. По условиям конкурса, Деды Морозы и Снегурочки должны пробежаться по улицам города в шортах и купальниках. После 4-километрового марафона участников также ждала прорубь в Горском карьере и баня.

Издание Сиб.фм сообщает, что в этом году более десяти человек приняли участие в оригинальном марафоне. 

Каждый конкурсант был волен начинать и заканчивать забег по собственному желанию. 

Ранее Atas.info сообщал о грядущих потеплениях в январе 2023 года в Столице Сибири.

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#Общество#Новосибирск#Забег#Деды Морозы#НОВОГОДНЯЯ ПРОРУБЬ-2023
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