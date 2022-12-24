Полуголые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по улицам Новосибирска

VK-сообщество “Новогодняя прорубь-2023” вновь организовало праздничный флешмоб в Новосибирске. По условиям конкурса, Деды Морозы и Снегурочки должны пробежаться по улицам города в шортах и купальниках. После 4-километрового марафона участников также ждала прорубь в Горском карьере и баня.