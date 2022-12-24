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Прокуроры самолично прошлись по лестнице на Речном вокзале

Сегодня, 09:33
Фото: телеграм-канал Прокуратура Новосибирской области
"Мы работаем почти без выходных".....

В Новосибирске прокуроры лично проинспектировали лестницу на Речном вокзале

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска провела проверку, в основу которой была положена публикация в СМИ о неудовлетворительном состоянии лестницы на Речном вокзале.

Представители правоохранительного ведомства выехали на место и самолично убедились в том, как в зимнее время коммунальные службы убирают объект от снега и наледи.

Выяснилось, что лестница относится к коммунальной юрисдикции МКУ «Октябрьское». Сотрудники прокуратуры Октябрьского района лично проинспектировали сегодня сам процесс уборки лестницы.

В целях недопущения нарушения законодательства по содержанию улично-дорожной сети в зимний период директору МКУ «Октябрьское» объявлено предостережение.

Ранее сообщалось, что мэр  Анатолий Локоть отказался комментировать решение суда по иску прокуратуры, которое обязывает муниципалитет купить 670 машин для уборки снега. 

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#Новосибирск#Лестница#Снег#Прокуратура#Общество#Происшествия#Прокуратура Новосибирска
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