Прокуроры самолично прошлись по лестнице на Речном вокзале

Представители правоохранительного ведомства выехали на место и самолично убедились в том, как в зимнее время коммунальные службы убирают объект от снега и наледи.
Выяснилось, что лестница относится к коммунальной юрисдикции МКУ «Октябрьское». Сотрудники прокуратуры Октябрьского района лично проинспектировали сегодня сам процесс уборки лестницы.
В целях недопущения нарушения законодательства по содержанию улично-дорожной сети в зимний период директору МКУ «Октябрьское» объявлено предостережение.
Ранее сообщалось, что мэр Анатолий Локоть отказался комментировать решение суда по иску прокуратуры, которое обязывает муниципалитет купить 670 машин для уборки снега.