Между тем, состояние многих дворов и придомовых территорий далеко от идеального, отметил Анатолий Локоть. По его словам, муниципальным службам дано поручение активизировать работу с управляющими компаниями, чтобы очистка дворов от снега и льда проходила в соответствии с нормативами.