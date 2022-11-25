Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не будет комментировать решение суда Центрального района, согласно которому город обязан купить 670 спецмашин для уборки снега. Иск об увеличении парка техники подавала прокуратура. Глава муниципалитета сослался на то, что мэрию полное решение суда еще не поступало.
В текущем году мэрия приобрела 40 новых универсальных уборочных машин, отметил Анатолий Локоть. 31 машина уже поступила в городские ДЭУ, еще 9 единиц спецтехники город получит до конца декабря. Имеющийся парк техники позволяет эффективно убирать улицы, считает Локоть.
"В целом вы видите, как мы вошли в зимний период, у нас не было так называемого "дня жестянщика". То есть, состояние проезжей части таково, что мы не допустили наледи и таким образом, избежали ДТП", - сказал мэр Новосибирска в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 25 ноября.
Между тем, состояние многих дворов и придомовых территорий далеко от идеального, отметил Анатолий Локоть. По его словам, муниципальным службам дано поручение активизировать работу с управляющими компаниями, чтобы очистка дворов от снега и льда проходила в соответствии с нормативами.