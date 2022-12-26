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Из новосибирских аптек исчез жизненно важный препарат от рака «Тамоксифен»

Сегодня, 01:56
Фото: 1MI
Этот препарат используют в качестве терапии несколько лет
Новосибирцы пожаловались на невозможность купить препарат от рака «Тамоксифен».

Жительница Новосибирска Татьяна Г. обратилась к нам в редакцию с важным сообщением: из аптек пропал онкопрепарат «Тамоксифен».

«Моей маме назначили гормональную терапию, прописали «Тамоксифен» для удержания в ремиссии онкологического заболевания. Оказалось, купить этот препарат для терапии сейчас сложно», - рассказала Atas.info сибирячка.

По данным сервиса поиска лекарств Lekvapteke, только в одной аптеке Кольцово есть препараты с действующим веществом тамоксифен. Также лекарство отсутствует на сервисах заказа: «Озерки» и «Аптека. ру».

Ранее в Новосибирске и в других городах уже были перебои с поставками немецкого препарата, однако российский производитель тоже подтверждал задержки. Мы спросили у фармацевта одной из новосибирских аптек. Специалист не стал опровергать отсутствие препарата.

«У нас были проблемы с поставками какое-то время, именно с немецкой маркой. Это лекарство берут у нас редко, мы заказываем определенное количество. Но вот пару недель назад мы не смогли заказать со склада «Тамоксифен» отечественного производителя. Сейчас мы ждем партию, через несколько дней должно прийти. Коллеги из других аптек подтверждают мои слова»,  - объяснила в беседе фармацевт.
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
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Напомним, что ранее из аптек города исчез жаропонижающий препарат для детей «Нурофен». Оказалось, что дистрибьюторы противовоспалительных препаратов ограничили поставки лекарств в Россию.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Аптека
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