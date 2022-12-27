Ледовую колокольню установят к рождественскому фестивалю в Новосибирске

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучивал точную программу празднования Рождества. В 2023 году в столицу Сибири ждут гостей из других регионов страны - для них подготовили различные новогодние фестивали и открыли развлекательные площадки.