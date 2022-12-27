Ледовую колокольню установят к рождественскому фестивалю в Новосибирске

«На ледовой колокольне пройдет фестиваль колокольных звонов в Рождество 7 января с 12:00 до 17:00. К нам приедут звонари из других регионов», - отметила Терешкова.
Также по словам заместителя мэра сразу после фестиваля на колокольне состоится другое торжественное событие. Речь о передачи символа «Новогодней столицы России-2023» следующему городу - Суздалю.
А днем в 14:00 в ДК им Маяковского пройдет концерт, посвящённый Рождеству.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучивал точную программу празднования Рождества. В 2023 году в столицу Сибири ждут гостей из других регионов страны - для них подготовили различные новогодние фестивали и открыли развлекательные площадки.