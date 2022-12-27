atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Ледовую колокольню установят к рождественскому фестивалю в Новосибирске

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI
Ледовая колокольня появится на Михайловской набережной в Новосибирске 7 января 2023 года. Об этом рассказала на аппаратном совещании в мэрии 27 декабря вице-мэр Анна Терешкова.
«На ледовой колокольне пройдет фестиваль колокольных звонов в Рождество 7 января с 12:00 до 17:00. К нам приедут звонари из других регионов», - отметила Терешкова.

Также по словам заместителя мэра сразу после фестиваля на колокольне состоится другое торжественное событие. Речь о передачи символа «Новогодней столицы России-2023» следующему городу - Суздалю.

А днем в 14:00 в ДК им Маяковского пройдет концерт, посвящённый Рождеству.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучивал точную программу празднования Рождества. В 2023 году в столицу Сибири ждут гостей из других регионов страны - для них подготовили различные новогодние фестивали и открыли развлекательные площадки.

 

Программу празднования Рождества-2023 назвали в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Рождество#Фестиваль
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
Вчера, 08:48
Глава батальона «Вега» Панферов раскритиковал дебош пьяных военных
Сегодня, 01:41
Детский сад вспыхнул под Новосибирском: внутри было больше 100 малышей
Вчера, 06:16
Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь
Сегодня, 04:32
Часть новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы
Вчера, 03:52
Станцию метро «Спортивная» будут строить до конца марта
Вчера, 12:23