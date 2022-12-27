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Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь

Сегодня, 04:32
Фото: Горсовет Новосибирска
Пирогова родила девочку
Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова, уехавшая в Грузию после уголовного дела, родила дочь. Об этом она написала в своих социальных сетях 27 декабря.

Народная избранница уехала в Грузию после скандального поста в социальных сетях о российских военных. Против Хельги Пироговой было возбуждено уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

После громкого скандала Пирогова уехала в Грузию, а затем и в другие неназванные страны. Она до сих пор числится депутатом. Сегодня стало известно о рождении ее дочери.

«Эволюция, конечно, не очень продумала процесс родов, но это становится маловажным, если в итоге получается целый классный человек», —  так прокомментировала свои роды депутат.
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Напомним, что Пирогова - это независимый депутаты, которая состоит в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020». Ранее депутаты потребовали от СК привлечь к ответственности Сергея Бойко, который тоже сбежал из России. 

#Эмилия Губарева#Политика#Что написала Хельга Пирогова о погибших военных#Хельга Пирогова
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