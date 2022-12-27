Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь

Народная избранница уехала в Грузию после скандального поста в социальных сетях о российских военных. Против Хельги Пироговой было возбуждено уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.
После громкого скандала Пирогова уехала в Грузию, а затем и в другие неназванные страны. Она до сих пор числится депутатом. Сегодня стало известно о рождении ее дочери.
«Эволюция, конечно, не очень продумала процесс родов, но это становится маловажным, если в итоге получается целый классный человек», — так прокомментировала свои роды депутат.
Напомним, что Пирогова - это независимый депутаты, которая состоит в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020». Ранее депутаты потребовали от СК привлечь к ответственности Сергея Бойко, который тоже сбежал из России.