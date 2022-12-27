atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске плата за детские сады вырастет с 1 января 2023 года

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
Стоимость пребывания ребенка в детском саду станет дороже в 2023 году
Во вторник, 27 декабря мэрия Новосибирска опубликовала новые тарифы на пребывание ребенка в детском саду.

Согласно представленному документу, новосибирские родители будут платить 135 рублей и 163 рубля за ребенка ранней и дошкольной группы соответственно. К ранней группе относят детей младше трех лет, к дошкольной детей старше трех лет. 

Напомним, что тариф устанавливает плату за один день пребывания в детском саду. 

Отдельно устанавливается скидочный тариф для малоимущих детей. С 2023 года такие семьи будут платить 67,5 рубля за день пребывания  в детском саду ребенка, посещающего группу раннего возраста, и 81,5 за ребенка, посещающего дошкольную группу. 

Ранее новосибирские родители платили 115 рублей в день за младшую группу, в то время как малоимущие платили 57,5 рубля.

Нахождение ребенка в группе старшего возраста в 2022 году стоило 135 рублей в день для обычных граждан и 67,5 рублей для малоимущих.

Ранее Atas.info писал об основных изменениях в жизни Новосибирска, случившихся в 2022 году.

Прокуратура проверит соблюдение противопожарной безопасности в сгоревшем детском саду
Узнать подробнее
#Новосибирск#Детский сад#Тарифы#Повышение#Общество
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
Вчера, 08:48
Глава батальона «Вега» Панферов раскритиковал дебош пьяных военных
Сегодня, 01:41
Названа дата открытия ледового городка на набережной в Новосибирске
Сегодня, 07:06
Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь
Сегодня, 04:32
Метаморфозы 2022: самые заметные изменения в повседневной жизни в уходящем году
Сегодня, 08:38
Станцию метро «Спортивная» будут строить до конца марта
Вчера, 12:23