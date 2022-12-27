В Новосибирске плата за детские сады вырастет с 1 января 2023 года

Отдельно устанавливается скидочный тариф для малоимущих детей. С 2023 года такие семьи будут платить 67,5 рубля за день пребывания в детском саду ребенка, посещающего группу раннего возраста, и 81,5 за ребенка, посещающего дошкольную группу.