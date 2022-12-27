В Новосибирске плата за детские сады вырастет с 1 января 2023 года

Согласно представленному документу, новосибирские родители будут платить 135 рублей и 163 рубля за ребенка ранней и дошкольной группы соответственно. К ранней группе относят детей младше трех лет, к дошкольной детей старше трех лет.
Напомним, что тариф устанавливает плату за один день пребывания в детском саду.
Отдельно устанавливается скидочный тариф для малоимущих детей. С 2023 года такие семьи будут платить 67,5 рубля за день пребывания в детском саду ребенка, посещающего группу раннего возраста, и 81,5 за ребенка, посещающего дошкольную группу.
Ранее новосибирские родители платили 115 рублей в день за младшую группу, в то время как малоимущие платили 57,5 рубля.
Нахождение ребенка в группе старшего возраста в 2022 году стоило 135 рублей в день для обычных граждан и 67,5 рублей для малоимущих.
Ранее Atas.info писал об основных изменениях в жизни Новосибирска, случившихся в 2022 году.