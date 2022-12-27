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Волосатый язык стал самым диким медицинским случаем 2022 года

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
У мужчины появились волосы на языке
Аллергия на оргазм, волосатый язык: о двух самых шокирующих случаях из медицины рассказало издание Business Insider.

Так, в марте издание вспомнило о необычном заболевании: «синдром посторгазмической болезни». Молодой 27-летний мужчина после каждой эякуляции начинал кашлять и чихать, а его тело покрывалось сыпью.

Носители подобного заболевания испытывают гриппоподобные симптомы после любой сексуальной активности. За последние 20 лет в мире было около 60 подобных случаев. Методов лечения не существует по сей день.

В марте стало известно об истории 50-летнего мужчины из Индии. У него был волосатый язык. Такая особенность организма появилась после того, как пациент начал питаться только жидкой пищей после инсульта. Его язык покрылся черными волосами.

Отсутствие стимуляции верхней части языка приводит к тому, что на нем накапливается белок кератином. Другими причинами такого явления могут быть плохая гигиена полости рта, курение сигарет, употребление кофе или наличие заболеваний, например ВИЧ или рак, сообщают «Новые Известия».  У пациента ушла волосатость спустя 20 дней благодаря надлежащему очищению.

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#Эмилия Губарева#Общество#2022
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