Волосатый язык стал самым диким медицинским случаем 2022 года

Так, в марте издание вспомнило о необычном заболевании: «синдром посторгазмической болезни». Молодой 27-летний мужчина после каждой эякуляции начинал кашлять и чихать, а его тело покрывалось сыпью.
Носители подобного заболевания испытывают гриппоподобные симптомы после любой сексуальной активности. За последние 20 лет в мире было около 60 подобных случаев. Методов лечения не существует по сей день.
В марте стало известно об истории 50-летнего мужчины из Индии. У него был волосатый язык. Такая особенность организма появилась после того, как пациент начал питаться только жидкой пищей после инсульта. Его язык покрылся черными волосами.
Отсутствие стимуляции верхней части языка приводит к тому, что на нем накапливается белок кератином. Другими причинами такого явления могут быть плохая гигиена полости рта, курение сигарет, употребление кофе или наличие заболеваний, например ВИЧ или рак, сообщают «Новые Известия». У пациента ушла волосатость спустя 20 дней благодаря надлежащему очищению.