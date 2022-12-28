2022 год "холодно" попрощается с новосибирцами

Метеорологи предсказывают прохладную погоду в последние три дня уходящего 2022 года, с 29 до 31 декабря температура будет только падать.
Так, Gismeteo сообщает, что утро четверга в Новосибирске будет снежным со средней температурой -14°C. Однако уже к вечеру температура опустится до -23°C и следующие 48 часов будет барражировать у отметки в -20°C.
Потепление стоит ждать только в новогоднюю ночь, когда воздух в Новосибирске прогреется до -11°C.
Конец последней недели 2022 года также будет пасмурным, но снега синоптики не обещают.
Метеорологи из ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» также предупреждают об умеренном до 9 м/с в четверг и пятницу.
Ранее Atas.info сообщал о школьнике, который получил травму, катаясь на коньках на катке — взрослый мужчина сбил мальчика и не предложил ему помощь после столкновения.