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2022 год "холодно" попрощается с новосибирцами

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
Конец 2022 года будет морозным

Последние дни 2022 года в Новосибирске будут морозными 

В ближайшие три дня температура в столице Сибири не понизится выше -12°C.

Метеорологи предсказывают прохладную погоду в последние три дня уходящего 2022 года, с 29 до 31 декабря температура будет только падать. 

Так, Gismeteo сообщает, что утро четверга в Новосибирске будет снежным со средней температурой -14°C. Однако уже к вечеру температура опустится до -23°C и следующие 48 часов будет барражировать у отметки в -20°C.  

Потепление стоит ждать только в новогоднюю ночь, когда воздух в Новосибирске прогреется до -11°C. 

Конец последней недели 2022 года также будет пасмурным, но снега синоптики не обещают. 

Метеорологи из ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» также предупреждают об умеренном до 9 м/с в четверг и пятницу.

Ранее Atas.info сообщал о школьнике, который получил травму, катаясь на коньках на катке — взрослый мужчина сбил мальчика и не предложил ему помощь после столкновения.

Синоптики дали точный прогноз погоды на 31 декабря
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#Новосибирск#Погода на 3 дня#Мороз#2022#Погода
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